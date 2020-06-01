Среднемесячная зарплата в Кировской области превысила 30 тысяч рублей
Кировстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате жителей области. Так, за январь - март 2020 года она составила 30273 рубля, что на 7% выше соответствующего периода 2019 года. Отмечается, что зарплата выросла во всех отраслях. Самой высокооплачиваемой сферой по-прежнему остается финансовая и страховая деятельность.
На 13% выросла заработная плата в компаниях водоснабжения, водоотведения, услуг по сбору и утилизации отходов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области. Фото: kirovstat.gks.ru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU