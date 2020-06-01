Среднемесячная зарплата в Кировской области превысила 30 тысяч рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:16:02+03:00

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Кировстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате жителей области. Так, за январь - март 2020 года она составила 30273 рубля, что на 7% выше соответствующего периода 2019 года. Отмечается, что зарплата выросла во всех отраслях. Самой высокооплачиваемой сферой по-прежнему остается финансовая и страховая деятельность.

На 13% выросла заработная плата в компаниях водоснабжения, водоотведения, услуг по сбору и утилизации отходов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области. Фото: kirovstat.gks.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU