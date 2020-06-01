2020-06-01T13:26:19+03:00
Происшествия

В Кирове задержали участников экстремистской организации

Их подозревают в организации деятельности движения, запрещенного на территории РФ
Алена Михайлова
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Задерживали подозреваемых бойцы СОБР. Фото: скриншот с видео 43.rosgvard.ruЗадерживали подозреваемых бойцы СОБР. Фото: скриншот с видео 43.rosgvard.ru
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В Кирове задержали троих участников экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщают УМВД и Следком по Кировской области. По версии последних, с августа 2019 по апрель 2020 года трое кировчан, членов организации «Союз Славянских Сил Руси», продолжали дело объединения, несмотря на то, что его ликвидировали в июле 2019 года решением суда.

Суть движения заключалась в желании его участников насильственно изменить конституционный строй, вернув социализм, и других экстремистских идеях. В частности, наши «герои» привлекали новых сторонников в организацию, организовывали собрания и продавали вкладыши, подтверждающие принадлежность участников к гражданству СССР. Кроме того, их обвинили в изготовлении и хранении экстремистских материалов, которые в дальнейшем кировчане планировали массово распространять.

Деятельность подозреваемых «засекла» областная полиция. Задерживали кировчан совместно с сотрудниками СОБРа. Сейчас Следком возбудил уголовное дело. Для двоих из участников избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. Третьему вручили обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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