В Кирове распознавать лица и измерять температуру будут терминалы

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:09:17+03:00

Их установят в школах и на крупных предприятиях

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Кировское предприятие начало выпускать терминалы доступа с функцией распознавания лиц и измерения температуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предпринимать Юрий Тырыкин рассказал как работает новая система: «человек подходит к планшету, сканирует лицо и измеряет температуру. Если все в порядке, система пропустит его. При этом в базу заносится имя, фамилия, время посещения и температура человека».

По словам разработчика, такое устройство может поставить себе абсолютно любая организация. Оно подключается ко всем существующим сейчас системам управления доступом, монтаж занимает всего 15 минут. Она позволит упростить и ускорить вход в организации. Особенно там, где нужно одновременно пропустить большое количество людей.

- Цена одного комплекта - около 160 тысяч рублей. Но к концу июня мы планируем удешевить устройство до 60-70 тысяч рублей за счет замены некоторых компонентов, - рассказал Юрий Тырыкин. - Все компоненты изготавливаются в Кирове, только самые технически сложные части мы покупаем за рубежом.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил опробовать устройство в тестовом режиме в новых школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU