2020-06-01T10:18:04+03:00
Общество

В Котельниче продают здание бывшего кинотеатра за 14 миллионов рублей

Хозяин пытается избавиться от полуразрушенного сооружения
Виктор Карпов
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29 мая на сайте объявлений вновь появилась информация о продаже бывшего кинотеатра. Фото: avito.ru29 мая на сайте объявлений вновь появилась информация о продаже бывшего кинотеатра. Фото: avito.ru
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В Котельниче выставили на продажу бывший кинотеатр «Родина». Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов объявлений.

Здание находится в центре города на улице Карла Маркса. Изначально в нем располагался кинотеатр, который просуществовал до начала 90-х годов. С 1996 года в здании находился палеонтологический музей. В дальнейшем это сооружение перепродавалось несколько раз. Сейчас заброшенное здание находится в полуразрушенном состоянии.

29 мая на сайте объявлений вновь появилась информация о продаже бывшего кинотеатра. Стоимость здания оценили в 14 миллионов рублей. Согласно указанной информации, площадь помещения - 830 кв. метров. Возможно, бывший кинотеатр в этот раз обретет хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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