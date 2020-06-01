В Кирове 1 июня в десятках домов отключат свет
В Кирове 1 июня несколько домов снова останутся без света. Как сообщили в АО «Горэлектросеть» поступили срочные заявки на устранение дефектов. Ремонтные работы пройдут на нескольких трансформаторных подстанциях.
Устранять дефекты будут в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах города, а также в его заречной части.
Электричество будут отключать на разные периоды времени. В одних домах без света придется обходиться всего полтора часа, в других электричества не будет аж 10 часов.
График отключения электричества в Кирове. Фото: предоставлено АО "Горэлектросеть"
Напомним, что во многих домах нет и горячей воды. В областном проходят гидравлические испытания и ремонтные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU