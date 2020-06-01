«Час детской безопасности»: в Кировской области запустили новый онлайн-проект

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:06:07+03:00

О правилах, которые должны соблюдать участники дорожного движения при передвижении на велосипеде, ребятам напомнили сказочные герои. Фото: предоставлено ГИБДД по Кировской области

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Сотрудники ГИБДД и региональный Минобр запустили новый онлайн-проект «Час детской безопасности». Каждый четверг с 16:00 автоинспекторы будут рассказывать юным кировчанам о безопасном участии в дорожном движении.

Сотрудники ГИБДД проведут пять онлайн-уроков для ребят 1-5 классов.

- Первое занятие посвящено актуальной для весенне-летнего сезона теме безопасности велосипедистов, рассказал инспектор управления ГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Братухин. - Для ребят разыграли мини-спектакль с участием сказочных героев. Они напомнили школьникам о правилах, которые должны соблюдать участники дорожного движения при передвижении на двухколесном транспорте.

Одним из участников занятия стал профессиональный велосипедист, представитель Федерации Велосипедного спорта Кировской области Антон Абатуров. Он пояснил ребятам почему важно использовать средства защиты: шлемы, наколенники и налокотники, а также световозвращающие элементы.

Занятия проекта «Час детской безопасности» продлятся до конца июня. Ближайшие уроки состоятся 4, 11, 18 и 25 июня. Их проведут по темам «Мой безопасный маршрут», «Я – примерный пешеход», «Стань ярче!», «Дети пассажиры».

Кроме того, в формате дистанционного обучения сотрудники ГИБДД создали 8 видеоуроков для школьников младших классов, в которых напомнили ребятам об основах безопасности пешеходов и пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU