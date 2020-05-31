Коронавирус в Кировской области: за сутки госпитализированы 65 человек

31 Май 2020 2020-05-31T12:23:01+03:00

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По состоянию на 31 мая, в областные инфекционные госпитали поступили еще 65 человек с диагнозом «коронавирус». Как сообщает Минздрав Кировской области, инфекция распространяется через граждан, которые находились в очагах заражения.

Кроме того, удалось выявить еще 19 человек, являющихся носителями COVID-19, но не имеющих никаких симптомов. За ними установлено медицинское наблюдение.

Стало известно, что еще одного пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Напомним, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 20 человек, 12 из них лежат в реанимациях и отделениях интенсивной терапии.

Накануне из инфекционных стационаров выписали троих человек. Таким образом, общее количество выздоровевших - 981 человек. Под домашним наблюдением находятся 7800 человек, из них 1381 ребенок. С наблюдения сняты 18 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU