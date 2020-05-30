В селе Русское Кировской области закрыли кладбище

30 Май 2020 2020-05-30T15:26:51+03:00

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Теруправление Октябрьского района города Кирова сообщает, что кладбище в селе Русское закрыли. Причина - свободных мест для захоронения больше не осталось.

Теперь муниципальное казенное учреждение «Служба похоронного дела» принимает заявки на предоставление места на Новобахтинском кладбище. Родственники умершего могут получить разрешение на захоронение, предъявив свидетельство о смерти.

А за разрешением на погребение нужно обратиться к смотрителю кладбища в с. Бахта и в с. Русское Сумаркову Михаилу Николаевичу по телефону 8 912 365 42 70. Для получения информации о содержании кладбищ нужно обратиться в МКУ «Служба похоронного агенства» по адресу: город Киров, улица Свободы, 40, или по телефону 216-215.

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