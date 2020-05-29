Коронавирус в Кирове: еще двое человек скончались от болезни
В Кировской области продолжается прирост заболевших, несмотря на все принимаемые меры. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 78 зараженных коронавирусом и 15 «бессимптомников». Выздоровело 60 человек.
В стационарах скончались еще две жительницы Малмыжского района, женщины 67 и 79 лет. Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
Таким образом, по состоянию на 29 мая в регионе зарегистрировали:
- 1660 случаев заражения коронавирусом;
- 950 пациентов выздоровели;
- 15 человек умерли;
- 7079 кировчан, в том числе 1235 детей, находятся на домашнем карантине;
- более 17000 человек сняты с наблюдения, включая 2040 детей;
- 1969 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.
Состояние 20 пациентов тяжелое, у остальных - преимущественно удовлетворительное. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас находятся 12 человек. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU