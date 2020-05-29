Коронавирус в Кирове: еще двое человек скончались от болезни

29 Май 2020 2020-05-29T13:26:53+03:00

В отделении реанимации сейчас находятся 12 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительниц Малмыжского района не удалось спасти, несмотря на все меры

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В Кировской области продолжается прирост заболевших, несмотря на все принимаемые меры. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 78 зараженных коронавирусом и 15 «бессимптомников». Выздоровело 60 человек.

В стационарах скончались еще две жительницы Малмыжского района, женщины 67 и 79 лет. Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, по состоянию на 29 мая в регионе зарегистрировали:

- 1660 случаев заражения коронавирусом;

- 950 пациентов выздоровели;

- 15 человек умерли;

- 7079 кировчан, в том числе 1235 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 17000 человек сняты с наблюдения, включая 2040 детей;

- 1969 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Состояние 20 пациентов тяжелое, у остальных - преимущественно удовлетворительное. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас находятся 12 человек. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU