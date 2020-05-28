В Кирове будут отделять «бессимптомных» больных коронавирусом от обычных

28 Май 2020 2020-05-28T18:17:51+03:00

«Бессимптомные» больные даже не знают о том, что они заражены. Фото: pixabay.com

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Кировский Минздрав меняет правила учета пациентов с диагнозом «коронавирус» в общей статистике, о чем сообщил в собственной группе в соцсетях. С 29 мая тех зараженных, у кого болезнь протекает бессимптомно, будут учитывать отдельно. Такие рекомендации дало Министерство здравоохранения РФ.

Если конкретно, в случае бессимптомного протекания болезни состояние пациента будут оценивать как «носительство» и в общую статистику по зараженным не включать. Так, на утро 28 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 1582 случая инфицирования коронавирусом, и среди них есть и те самые «бессимптомники». С 29 мая их будут учитывать в отдельном порядке.

Однако смена порядка в отчетах не означает, что таких пациентов не будут госпитализировать. «Бессимптомные» больные также должны лечиться в инфекционных стационарах, поскольку разносят вирус и подвергают опасности окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU