В Кирове будут отделять «бессимптомных» больных коронавирусом от обычных
Кировский Минздрав меняет правила учета пациентов с диагнозом «коронавирус» в общей статистике, о чем сообщил в собственной группе в соцсетях. С 29 мая тех зараженных, у кого болезнь протекает бессимптомно, будут учитывать отдельно. Такие рекомендации дало Министерство здравоохранения РФ.
Если конкретно, в случае бессимптомного протекания болезни состояние пациента будут оценивать как «носительство» и в общую статистику по зараженным не включать. Так, на утро 28 мая 2020 года в регионе зарегистрировали 1582 случая инфицирования коронавирусом, и среди них есть и те самые «бессимптомники». С 29 мая их будут учитывать в отдельном порядке.
Однако смена порядка в отчетах не означает, что таких пациентов не будут госпитализировать. «Бессимптомные» больные также должны лечиться в инфекционных стационарах, поскольку разносят вирус и подвергают опасности окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU