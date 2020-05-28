2020-05-28T12:13:22+03:00
Общество

В Кирове откроют Центр ядерной медицины

В нем будут применять современные методы лечения онкологии
Алина Сашина
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Подрядные организации готовят помещения к установке медицинского и технологического оборудования. Фото: www.kirovreg.ruПодрядные организации готовят помещения к установке медицинского и технологического оборудования. Фото: www.kirovreg.ru
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В конце июня в Кирове планируют открыть Центр ядерной медицины (ПЭТ-центр). Подрядные организации уже готовят помещения к установке медицинского и технологического оборудования. Как отметил глава региона, открытие ПЭТ-центра станет важным событием не только для нашей области, но и для всех соседних регионов, у которых таких современных клиник пока нет.

Здесь установят самое современное оборудование мирового уровня. Например, позитронно-эмиссионный томограф, который позволяет обследовать сразу всего пациента. Центр ядерной медицины дает возможность оказывать высокотехнологичную медпомощь больным с онкологией. Планируется, что новое медучреждение примет первых пациентов в августе этого года.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области до 2024 года также откроют шесть центров для комплексной и быстрой диагностики злокачественных новообразований. Два из них начнут функционировать уже в текущем году на базе Кировского клинико-диагностического центра и Слободской ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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