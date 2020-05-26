2020-05-26T18:41:48+03:00
Общество

В Кирове отремонтировали три дворовых территории

Сейчас работы ведутся на еще девяти объектах
Карина Нагисова
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Объекты готовы к сдаче после ремонта. Фото: admkirov.ruОбъекты готовы к сдаче после ремонта. Фото: admkirov.ru
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Кировские дворы продолжают ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще три придомовых территории сданы после реставрации. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По отчету департамента городского хозяйства, сейчас отремонтированы дворы домов №140/2, 140/3 по улице Московской и №27 по улице Менделеева. Сейчас продолжаются работы еще на девяти территориях - ул. Воровского, 123, 125, 127, 129, ул. Ульяновская, 2, ул. Производственная, 17/3, 17/4, 17/5, ул. Карла Либкнехта, 154.

В текущем году в Кирове должны отремонтировать 37 дворов - 18 в Ленинском районе, 10 - в Октябрьском, 6 - в Нововятском и 3 в Первомайском. До сентября все работы должны завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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