В Кирове отремонтировали три дворовых территории

26 Май 2020 2020-05-26T18:41:48+03:00

Сейчас работы ведутся на еще девяти объектах

Изменить размер текста: A A

Кировские дворы продолжают ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще три придомовых территории сданы после реставрации. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По отчету департамента городского хозяйства, сейчас отремонтированы дворы домов №140/2, 140/3 по улице Московской и №27 по улице Менделеева. Сейчас продолжаются работы еще на девяти территориях - ул. Воровского, 123, 125, 127, 129, ул. Ульяновская, 2, ул. Производственная, 17/3, 17/4, 17/5, ул. Карла Либкнехта, 154.

В текущем году в Кирове должны отремонтировать 37 дворов - 18 в Ленинском районе, 10 - в Октябрьском, 6 - в Нововятском и 3 в Первомайском. До сентября все работы должны завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU