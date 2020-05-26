Старые светильники вновь установят на улицы Кирова

26 Май 2020 2020-05-26T15:38:08+03:00

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Сегодня, 26 мая, в Гордуме состоялось заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Сейчас в городе ведут замену светильников. Власти города планируют установить 853 лампы, которые ранее сняли в рамках энергосервисного контракта. Напомним, что в 2019 году 26 тысяч натриевых уличных светильников были заменены на светодиодные. Как отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин, использовать повторно можно почти 10 тысяч ламп.

Старые светильники установят в пригородных районах города. Как пояснил Дмитрий Печенкин, департамент выявил населенные пункты и улицы, где необходимы светильники. До 1 июня должны подготовить список этих объектов с планом работ на 2021 и 2022 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU