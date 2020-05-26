2020-05-26T12:10:05+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный водитель «десятки» сбил пешехода

ДТП произошло на улице Московской во дворе дома №40/А
Виктор Карпов
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Пьяный 26-летний водитель ВАЗ-2110 пытался выехать с парковки. Фото: vk.com/gibdd43Пьяный 26-летний водитель ВАЗ-2110 пытался выехать с парковки. Фото: vk.com/gibdd43
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ДТП произошло на улице Московской во дворе дома №40/А. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области рассказали, что авария случилась 26 мая в 3.50. Пьяный 26-летний водитель ВАЗ-2110 пытался выехать с парковки, но, не заметив 33-летнего пешехода, сбил его. В результате происшествия мужчина получил травмы. Но, к счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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