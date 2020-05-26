2020-05-26T11:57:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские общественные места продолжают дезинфицировать

Обработку будут продолжать до самого конца пандемии
Анастасия Трефилова
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Рабочие проводят обработку остановок, скамеек и детских площадок. Фото: admkirov.ruРабочие проводят обработку остановок, скамеек и детских площадок. Фото: admkirov.ru
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В Кирове продолжают дезинфицировать общественные места. Остановки общественного транспорта, скамейки и урны в парках, детские площадки и другие объекты общего пользования обрабатываются антисептиком. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ленинское теруправление отчиталось о повторной обработке в парке имени Кирова, сквере в микрорайоне Лянгасово и поселке Чистые Пруды. До конца нынешней недели обещают дезинфицировать по району еще 235 малых архитектурных форм.

Санобработку города будут проводить при отсутствии дождя до самого конца пандемии коронавируса.

Администрация Кирова напоминает жителям о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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