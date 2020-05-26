2020-05-26T12:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще два человека скончались от болезни

Число пациентов, не сумевших победить инфекцию, увеличилось до 10
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии сейчас находятся 18 человек.В тяжелом состоянии сейчас находятся 18 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодняшним утром, 26 мая, в кировских инфекционных стационарах скончалось еще двое человек. Это 73-летний житель Уржума и 81-летняя жительница Вятских Полян. Оба пациента находились в отделении реанимации, подключенные к аппаратам ИВЛ. Из-за сопутствующих хронических заболеваний и возраста течение болезни протекало тяжело. Несмотря на все усилия врачей, пациенты скончались.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Также в регионе выявили еще 68 зараженных коронавирусом. Выписались из инфекционных стационаров 28 человек.

По информации на 26 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1441 случай заражения коронавирусом;

- 832 пациентов выздоровели;

- 10 человек умерли;

- 5817 кировчан, в том числе 819 детей, находятся на домашнем карантине;

- 1119 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 77106 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Состояние пациентов инфекционных стационаров преимущественно удовлетворительное. У 18 пациентов - тяжелое. 12 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев еще раз призвал жителей региона соблюдать меры профилактики, в том числе социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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