В Кировской области ремонтируют трассу в Белохолуницком районе
Работы планируют завершить 25 июля 2020 года
Сейчас подрядчик ведет работы по устранению дефектов дорожного покрытия. Фото: kirovreg.ru
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В Белохолуницком районе отремонтируют федеральную трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Сейчас подрядчик ведет работы по устранению дефектов дорожного покрытия. В пресс-службе областного правительства рассказали, что работы ведутся в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик планирует отремонтировать 14 километров автодороги. Работы рассчитывают завершить 25 июля 2020 года.
Помимо этого, в августе текущего года планируют отремонтировать еще три участка данной автодороги.
ИСТОЧНИК KP.RU