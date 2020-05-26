В Кировской области ремонтируют трассу в Белохолуницком районе

26 Май 2020 2020-05-26T09:40:49+03:00

Сейчас подрядчик ведет работы по устранению дефектов дорожного покрытия. Фото: kirovreg.ru

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В Белохолуницком районе отремонтируют федеральную трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Сейчас подрядчик ведет работы по устранению дефектов дорожного покрытия. В пресс-службе областного правительства рассказали, что работы ведутся в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик планирует отремонтировать 14 километров автодороги. Работы рассчитывают завершить 25 июля 2020 года.

Помимо этого, в августе текущего года планируют отремонтировать еще три участка данной автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU