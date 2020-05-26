Глава города настаивает на ликвидации «Электронного проездного»

26 Май 2020 2020-05-26T08:29:14+03:00

На очередном заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям депутаты гордумы рассмотрели вопрос о ликвидации ООО «Электронный проездной». Фото: duma.mo-kirov.ru

Это вопрос рассмотрели на заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям

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На очередном заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям депутаты Гордумы рассмотрели вопрос об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий и хозяйственных обществ, находящихся в собственности муниципалитета.

В частности, народные избранники обсудили эффективность работы ООО «Электронный проездной». Директор «Центральной диспетчерской службы» Олег Семаков сообщил, что «Электронный проездной» предназначен для автоматизированного учета оплаты проезда и школьного питания, а также ремонта кассового оборудования.

Сейчас компания активно развивает чат-бот «Умная остановка» в Вайбере. А также работает над внедрением пересадочного тарифа и занимается разработкой новых сервисов родительского контроля. Ей уже удалось снизить комиссию по оплате школьного питания до 2,5%.

- Специально для всех этих целей создавалось МБУ «ЦДС ГПТ», - высказала свое мнение глава города Кирова Елена Ковалева. - Зачем нужно ООО «Электронный проездной»? Вопрос о его ликвидации поднимается уже давно, и, на мой взгляд, его решение искусственно затягивается,

Глава города поставила вопрос о ликвидации общества или его объединении с ЦДС.

Но Олег Семаков пояснил, что пока невозможно проводить оплату всех вышеперечисленных услуг через ЦДС. И пока не завершится судебный процесс по делу «Электронного проездного», его ликвидация невозможна.

Вопрос пока остается нерешенным.

ИСТОЧНИК KP.RU