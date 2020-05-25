2020-05-25T19:15:13+03:00
Общество

Сделай доброе дело: кировчан просят помочь многодетным и малоимущим семьям

Центры местной активности Нововятского района принимают одежду и игрушки для детей
Ангелина Табрисова
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Для малоимущих семей собирают игрушки, книги и детские вещи. Фото: admkirov.ruДля малоимущих семей собирают игрушки, книги и детские вещи. Фото: admkirov.ru
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В Кирове с 25 мая по 5 июня пройдет благотворительная акция «Доброе дело», приуроченная ко Дню защиты детей. Цель мероприятия заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам малообеспеченных семей и оказать им конкретную помощь. Также волонтеры надеются с помощью акции поднять уровень общественных инициатив и добровольческого движения.

По информации пресс-службы городской администрации, собираться будет вещественная помощь для многодетных и малоимущих семей. Неравнодушные кировчане могут принести детские вещи для любого возраста - и новые, и б/у, главное, в хорошем состоянии - то есть целые, чистые и выглаженные. Также волонтеры принимают для передачи игрушки, книги и канцелярские принадлежности.

Вещи будут принимать в центрах местной активности Нововятского района по адресам:

- улица Индустриальная, 20 (мкр Радужный), предварительно нужно позвонить по телефонам: 30-57-25, 8-912-713-74-51;

- улица Октябрьская, 26, предварительно позвонить по телефонам: 31-60-91, 8-912-330-44-97;

- улица Советская, 50, предварительно позвонить по телефонам: 70-72-93, 8-953-130-45-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сделай доброе дело: кировчан просят помочь многодетным и малоимущим семьям
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