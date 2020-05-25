Ослабление ограничений в Кирове: в конце недели выяснится, откроется ли в регионе общепит

25 Май 2020 2020-05-25T18:50:47+03:00

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В Кировской области продолжает действовать часть ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. Поэтапное снятие их обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Информацию об этом разместили на странице губернатора региона в соцсетях.

Так, глава управления регионального Роспотребнадзора дала рекомендации по ослаблению ограничений в Кировской области. Согласно им, до конца текущей недели оперштаб будет анализировать динамику заболеваемости. По ее результатам будут принимать решение об открытии ряда организаций следующего этапа, в том числе и общепита, чего все так долго ждали.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районе остается неблагоприятной. Руководителям предприятий на этих территориях, где зафиксировали вспышки заболеваемости, вынесли предписания, главам районов дали рекомендации. Ни о каких послаблениях карантина здесь не идет и речи. Напротив, в этих районах запретили работать непродовольственным магазинам и рынкам. Кроме того, руководству районов и местным УМВД поручено контролировать, чтобы жители неукоснительно соблюдали масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU