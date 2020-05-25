Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кирове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививку для питомцев смогут сделать жители Нововятского района, а также сельских территорий Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Специалисты ветеринарной службы будут принимать питомцев в мобильных пунктах согласно графику.
В Нововятском районе вакцинация пройдет с 1 по 3 июня. График можно посмотреть на фотографии
График проведения вакцинации в Нововятском районе. Фото: admkirov.ru
В сельских территориях Ленинского района вакцинация будет проходить с 30 мая по 11 июня. Посмотреть график проведения можно на фотографии ниже.
График проведения вакцинации в Ленинском районе. Фото: admkirov.ru
Дополнительную информацию кировчане могут узнать на Кировской областной ветеринарной станции, обратившись по телефону: 27-27-51.
ИСТОЧНИК KP.RU