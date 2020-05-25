2020-05-25T17:02:47+03:00
Общество

Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

Вакцинация пройдет для жителей Нововятского и Ленинского районов.
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Животных будут прививать в мобильных пунктах.Животных будут прививать в мобильных пунктах.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Кирове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививку для питомцев смогут сделать жители Нововятского района, а также сельских территорий Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты ветеринарной службы будут принимать питомцев в мобильных пунктах согласно графику.

В Нововятском районе вакцинация пройдет с 1 по 3 июня. График можно посмотреть на фотографии

График проведения вакцинации в Нововятском районе. Фото: admkirov.ru

График проведения вакцинации в Нововятском районе. Фото: admkirov.ru

В сельских территориях Ленинского района вакцинация будет проходить с 30 мая по 11 июня. Посмотреть график проведения можно на фотографии ниже.

График проведения вакцинации в Ленинском районе. Фото: admkirov.ru

График проведения вакцинации в Ленинском районе. Фото: admkirov.ru

Дополнительную информацию кировчане могут узнать на Кировской областной ветеринарной станции, обратившись по телефону: 27-27-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей
«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» запускает онлайн-флешмоб для поиска потерявшихся детей
В Кирове прошли одиночные пикеты за спасение «Приказной избы»
Коронавирус в Кирове: болезнь продолжает распространяться по области
В Кировской области водитель «двенадцатой» вылетел с трассы
На пост сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата
Известный кировский юрист претендует на вакантное место в избирательной комиссии Кировской области
Прогноз погоды в Кирове с 25 по 29 мая: дождливо и холодно
В Кирове десятки домов останутся без света
В Кировскую область придет сезон белых ночей
В Кировской области полицейские поймали браконьеров
Театральную площадь полностью обновят в 2020 году
В Кирове уничтожили несколько тонн огурцов и помидоров
Коронавирус в Кирове: 63 новых случая заболевания, 12 пациентов в тяжелом состоянии
В Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском районах продолжается строгий карантин
Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников
Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове
Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова
Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода
В Кирове ищут самые старые фотографии кинотеатра «Колизей»