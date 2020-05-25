Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

25 Май 2020 2020-05-25T17:02:47+03:00

Животных будут прививать в мобильных пунктах. Фото: Алексей ФОКИН

Вакцинация пройдет для жителей Нововятского и Ленинского районов.

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В Кирове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививку для питомцев смогут сделать жители Нововятского района, а также сельских территорий Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты ветеринарной службы будут принимать питомцев в мобильных пунктах согласно графику.

В Нововятском районе вакцинация пройдет с 1 по 3 июня. График можно посмотреть на фотографии

График проведения вакцинации в Нововятском районе. Фото: admkirov.ru

В сельских территориях Ленинского района вакцинация будет проходить с 30 мая по 11 июня. Посмотреть график проведения можно на фотографии ниже.

График проведения вакцинации в Ленинском районе. Фото: admkirov.ru

Дополнительную информацию кировчане могут узнать на Кировской областной ветеринарной станции, обратившись по телефону: 27-27-51.

ИСТОЧНИК KP.RU