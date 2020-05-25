Коронавирус в Кирове: болезнь продолжает распространяться по области

25 Май 2020 2020-05-25T14:28:41+03:00

Еще в двух районах региона впервые выявили случаи заражения COVID-19

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В Кировской области зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Выписали же накануне из инфекционных стационаров 14 выздоровевших.

Таким образом, по информации на 25 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1373 случая заражения коронавирусом;

- 804 пациента выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5880 кировчан, в том числе 806 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15829 жителей региона, в том числе 1827 детей, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1175 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

На данный момент врачи оценивают состояние пациентов как преимущественно удовлетворительное. У 18 человек оно тяжелое, из них 12 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены девять человек.

Вирус продолжает распространяться по области. Болезнь впервые обнаружили у жителей Даровского и Подосиновского районов.

В Вятскополянском, Уржумском и Малмыжском районе также по-прежнему не все ладно. Прирост заболевших на этих территориях продолжает сохраняться. Так, в Вятскополянском районе за выходные обнаружили еще 27 заболевших. Итого на этой территории зафиксирован 155 случаев за весь период. В Малмыжском районе отмечено всего 108 случаев заражения коронавирусом. Так, с 23 мая в нем выявили сразу 29 заболевших. В Уржумском же районе общее число случаев заражения равно 87.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU