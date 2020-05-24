Прогноз погоды в Кирове с 25 по 29 мая: дождливо и холодно

24 Май 2020 2020-05-24T17:23:17+03:00

Всю рабочую неделю в Кировской области ожидаются дожди с грозами. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Всю рабочую неделю в Кировской области ожидаются дожди с грозами, а солнышко появится только в пятницу. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

В понедельник, 25 мая, в Кирове будет достаточно прохладно. С утра столбик термометра покажет +6°С градусов тепла, днем +12…+14°С. Пасмурная погода установится на весь день. Ветер юго-западный до 11 м/с.

Во вторник, 26 мая, днем температура опустится до +11°С. После 15.00 ожидается небольшой дождь, который продлится до 18.00. Ветер стихнет - до 4 м/с.

В среду, 27 мая, с самого утра над Кировом пойдет дождь, который продлится до самой ночи. Днем температура воздуха опустится до отметки +10°С. Ветер сменит свое направление на северо-восточное. Порывы, достигнут 13 м/с.

В четверг, 28 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +13°С. Ветер западный до 13 м/с.

В пятницу, 29 мая, синоптики прогнозируют солнечный день, причем с самого утра. Да и погодка немного разгуляется - если утром будет +7°С, то днем уже все +17°С. Ветер северо-западный до 9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU