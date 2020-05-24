В Кирове десятки домов останутся без света

24 Май 2020 2020-05-24T17:20:11+03:00

Электричество пропадет точечно по всему городу, причем время отсутствия варьируется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кирове в понедельник, 25 мая, отключат электричество из-за необходимости провести срочные работы по устранению дефектов. Информация об этом появилась на официальном сайте «Горэлектросети».

Электричество пропадет точечно по всему городу, причем время отсутствия варьируется. Самое долгое отключение ждет жителей домов № 6 , 7, 8, 8а, 9, 10, 12а, 13, 15 по улице Московской и 69/7, 71, 71б, 73, 73а, 75 по Ленина. Они останутся без света на десять часов.

Полный список домов, в которых не будет электричества:

График отключения. Фото: geskirov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU