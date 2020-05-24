В Кировскую область придет сезон белых ночей
В Кировскую область придут белые ночи. В сообществе «Любительская Астрономия в Кирове» рассказали, что в Кирове период астрономических сумерек наступит с 26 июля, а полноценных ночей - только с 17 августа.
Белые ночи характерны для большей части России. Время их наступления и продолжительность зависит от географической широты.
- Белые ночи - это растянутые на всю ночь сумерки - период времени, когда Солнце находится на небольшой глубине под горизонтом, - рассказали в группе «Любительская астрономия».
В период белых ночей для наблюдений доступны яркие звезды, луна, планеты, МКС и серебристые облака.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU