В Кировскую область придет сезон белых ночей

24 Май 2020 2020-05-24T13:25:14+03:00

В период белых ночей для наблюдений доступны яркие звезды. Фото: vk.com/astro_kirov

Изменить размер текста: A A

В Кировскую область придут белые ночи. В сообществе «Любительская Астрономия в Кирове» рассказали, что в Кирове период астрономических сумерек наступит с 26 июля, а полноценных ночей - только с 17 августа.

Белые ночи характерны для большей части России. Время их наступления и продолжительность зависит от географической широты.

- Белые ночи - это растянутые на всю ночь сумерки - период времени, когда Солнце находится на небольшой глубине под горизонтом, - рассказали в группе «Любительская астрономия».

В период белых ночей для наблюдений доступны яркие звезды, луна, планеты, МКС и серебристые облака.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU