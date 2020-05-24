В Кировской области полицейские поймали браконьеров

24 Май 2020 2020-05-24T12:18:12+03:00

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Сотрудникам полиции удалось задержать двух браконьеров. В пресс-службе МВД по Кировской области рассказали, что двое мужчин рыбачили на реке Кокша вблизи села Лаж в Лебяжском районе. Для ловли рыбы они использовали намет. Один стоял с наметкой на берегу, а второй ходил в воде, загоняя рыбу в ловушку. В сетях оказались различные виды рыб. Браконьерам удалось поймать 21 штуку. Улов и орудие добычи изъяли, а рыбаков доставили в полицию. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, что такой способ вылова рыбы в регионе запрещен по 10 июня. Сейчас любители рыбалки могут ловить рыбу только с помощью одной поплавочной или донной удочкой с берега, и то при условии добычи вне мест нереста.

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ИСТОЧНИК KP.RU