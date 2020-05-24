В Кирове уничтожили несколько тонн огурцов и помидоров
В Кировскую область прибыла партия огурцов, томатов и салата листового из Завьяловского района Удмуртской Республики. В пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области рассказали, что взятые на проверку овощи оказались, заражены опасным вредителем - Западным цветочным трипсом.
В итоге, чтобы не допустить распространения вредителя было принято решение уничтожить всю партию овощей: 626 кг томатов, 19180 кг огурцов, 25600 шт свежего салата.
Справка «КП»
В настоящее время западный (калифорнийский) цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта. Данный вид трипса повреждает более 250 видов растений, чрезвычайно устойчив к большинству химических препаратов. Питаются трипсы, высасывая клеточный сок из цветов и листьев растений, что приводит к ухудшению товарного вида и урожайности декоративных и овощных культур закрытого грунта.
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ИСТОЧНИК KP.RU