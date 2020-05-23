Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников

23 Май 2020 2020-05-23T15:01:27+03:00

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В пятницу, 22 мая, стало известно о смерти Николая Михайловича Липатникова, бывшего президента Вятской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

При инициативе и непосредственном участии Николая Михайловича и была создана Вятская торгово-промышленная палата, в которую входят сейчас более 600 субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Его детище внесло и продолжает вносить значительный вклад в развитие кировского предпринимательства. При нем в области получили развитие конгрессно-выставочные мероприятия, ставшие позже межрегиональными.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Николая Михайловича

СПРАВКА КП

Николай Михайлович Липатников родился 18 ноября 1947 года в Котельничском районе Кировской области. В 1993 году по его инициативе создана Вятская торгово-промышленная палата (ныне Союз «Вятская торгово-промышленная палата»), которую он возглавлял 27 лет. Удостоен звания «Почетный гражданин Кировской области». Имеет множество наград, таких, как орден Почета, почетным знаком «За заслуги перед г. Кировом», орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени и другие. Также награжден Благодарственным письмом Президента РФ В.В. Путина, Благодарственным письмом Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU