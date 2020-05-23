2020-05-23T13:05:00+03:00
Происшествия

Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове

Суббота пройдет без осадков, а вот в воскресенье зарядит дождь
Анастасия Трефилова
Поделиться:
Медицинская маска и зонтик - обязательные атрибуты на воскресенье.Медицинская маска и зонтик - обязательные атрибуты на воскресенье.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Погода в последнее время не радует - кажется, весна и осень поменялись местами. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на выходные дни, подготовленный с помощью сервиса rp5.ru.

Суббота, 23 мая, станет пасмурной и унылой. Отметка на термометрах не покажет больше +12 градусов в течение всего дня. К восьми вечера температура опустится до +8. Зато синоптики предвещают отсутствие осадков. В общем, если утеплиться, то можно даже погулять. Маска на лице - обязательный атрибут наряду с курткой и, опционально, шарфом - ветер легкий, но довольно прохладный.

Воскресенье, 24 мая, станет еще прохладнее. Так, с полудня и до самого вечера обещается дождь. Температуры воздуха выше +14 можно не ждать. Да и она будет ощущаться ниже на пару градусов - дождь вкупе с сильным ветром, порывы которого будут достигать 13 м/с, делают свое дело. К шести вечера температура опустится до +11 градусов, а к девяти - до +9. Рекомендуем утеплиться, если соберетесь куда-то. И не забудьте зонтик!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников
Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове
Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова
Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода
В Кирове ищут самые старые фотографии кинотеатра «Колизей»
Как оставаться здоровым и молодо выглядеть долгие годы
Один из корпусов ВятГУ отремонтируют за 8 миллионов рублей
В Кирове отремонтировали центральную часть Театральной площади
Андрей Плитко выйдет из СИЗО только в конце июля
Кировские выпускники проведут «последний звонок» дома
Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни
Кировским учителям доплатят за классное руководство
Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня
В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре
В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд
Кировский арбитражный суд вышел в онлайн
Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски
Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр
Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Переезд в Нововятске временно закроют