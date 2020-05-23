Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове

23 Май 2020 2020-05-23T13:05:00+03:00

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Погода в последнее время не радует - кажется, весна и осень поменялись местами. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на выходные дни, подготовленный с помощью сервиса rp5.ru.

Суббота, 23 мая, станет пасмурной и унылой. Отметка на термометрах не покажет больше +12 градусов в течение всего дня. К восьми вечера температура опустится до +8. Зато синоптики предвещают отсутствие осадков. В общем, если утеплиться, то можно даже погулять. Маска на лице - обязательный атрибут наряду с курткой и, опционально, шарфом - ветер легкий, но довольно прохладный.

Воскресенье, 24 мая, станет еще прохладнее. Так, с полудня и до самого вечера обещается дождь. Температуры воздуха выше +14 можно не ждать. Да и она будет ощущаться ниже на пару градусов - дождь вкупе с сильным ветром, порывы которого будут достигать 13 м/с, делают свое дело. К шести вечера температура опустится до +11 градусов, а к девяти - до +9. Рекомендуем утеплиться, если соберетесь куда-то. И не забудьте зонтик!

ИСТОЧНИК KP.RU