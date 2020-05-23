Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода

23 Май 2020 2020-05-23T11:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители сел Бобино и Великорецкое подписывают петицию за отмену крестного хода в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Нынешнее шествие, проводимое ежегодно, состоится в несколько ином порядке, чем обычно. Так, крестный ход, по заявлению митрополита Вятского и Слободского Марка, будет совершаться силами клириков, но не паломников. В связи с распространением коронавируса на территории области жителям региона рекомендовали не принимать участие в мероприятии. К тому же жители населенных пунктов, где обычно останавливались на ночь паломники, также далеко не в восторге от нашествия.

Так, жители села Великорецкое, которое является конечной точкой хода, подписали петицию за отмену шествия в этом году. От лица всего населения села его глава просит верующих не участвовать в мероприятии и не приходить в их населенный пункт, дабы не подвергать опасности живущих там людей.

С таким же обращением выступили жители села Бобино. Около 100 человек заявили, что не готовы к приему гостей. Тем более что в ход отправляются не только кировчане, но и люди из других регионов, и даже из-за рубежа.

Напомним, в этом году икону святителя Николая будут перевозить от стоянки к стоянки, а не переносить силами паломников. Сопровождать ее будет исключительно духовенство. Из-за эпидемии коронавируса во многих благах, к примеру, как палатки, сопровождение врачей, переносные камеры хранения и тому подобные, участникам шествия будет отказано. Верующим же рекомендовали воздержаться от похода в Великорецкое.

ИСТОЧНИК KP.RU