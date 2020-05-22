2020-05-22T16:37:56+03:00
Общество

Один из корпусов ВятГУ отремонтируют за 8 миллионов рублей

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Олег ЛЯЛИН
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Старейшие здание ВятГГУ ждет преображение фасада. Фото: vyatsu.ruСтарейшие здание ВятГГУ ждет преображение фасада. Фото: vyatsu.ru
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Старейшее здание ВятГУ ждет ремонт. 14 корпусу (улица Ленина, дом 111) обновят дворовой фасад. В частности, подрядчик отреставрирует элементы декора, покрасит крышу, оконные рамы.

Ремонт фасада пройдет в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Сроки завершения работ продлятся с даты заключения контракта до 24 октября 2020 года.

Что интересно, раньше постройка принадлежала женской гимназии. В здании в 1928 году перед студентами и преподавателями выступал поэт Владимир Маяковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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