Кировским учителям доплатят за классное руководство

22 Май 2020 2020-05-22T12:58:46+03:00

С 1 сентябре 2020 года кировские учителя будут получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Фото: Олег ЗОЛОТО

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С 1 сентябре 2020 года кировские учителя будут получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Оно составит 5000 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу выплаты будут осуществлять за счет федерального бюджета. Денежные вознаграждения за классное руководство получат учителя как начальных классов, так и среднего звена. Выплаты предусмотрены для педагогов во всех видов школ.

Напомним, что такую меру поддержки озвучил президент России в ходе послания Федеральному собранию.

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ИСТОЧНИК KP.RU