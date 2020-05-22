2020-05-22T11:38:25+03:00
Происшествия

В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре

Трагедия произошла в пгт. Красная Поляна
Виктор Карпов
Поделиться:
Загорелся частный жилой дом на улице Парковой. Фото: 43.mchs.gov.ruЗагорелся частный жилой дом на улице Парковой. Фото: 43.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В Вятскополянском районе в пожаре погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В четверг, 21 мая, в пгт. Красная Поляна произошел пожар. Загорелся частный жилой дом на улице Парковой. В результате трагедии погибла семейная пара: 46-летняя женщина и 63-летний мужчина. В пресс-службе МЧС сообщили, что предполагаемая причина происшествия - курение погибших в нетрезвом состоянии.

Сейчас следствие проводит проверку по факту пожара. Для установления причины смерти семейной пары назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: седьмая смерть от болезни
Кировским учителям доплатят за классное руководство
Кировские выпускники будут сдавать ЕГЭ в конце июня
В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре
В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд
Кировский арбитражный суд вышел в онлайн
Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски
Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр
Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Переезд в Нововятске временно закроют