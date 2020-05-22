В Кировской области супружеская пара погибла в пожаре

22 Май 2020 2020-05-22T11:38:25+03:00

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В Вятскополянском районе в пожаре погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В четверг, 21 мая, в пгт. Красная Поляна произошел пожар. Загорелся частный жилой дом на улице Парковой. В результате трагедии погибла семейная пара: 46-летняя женщина и 63-летний мужчина. В пресс-службе МЧС сообщили, что предполагаемая причина происшествия - курение погибших в нетрезвом состоянии.

Сейчас следствие проводит проверку по факту пожара. Для установления причины смерти семейной пары назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU