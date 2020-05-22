2020-05-22T10:58:33+03:00
Общество

В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Полицейские будут контролировать пригородные дороги
Виктор Карпов
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«Сплошные проверки» пройдут 23 мая в Октябрьском и Нововятском районах.«Сплошные проверки» пройдут 23 мая в Октябрьском и Нововятском районах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 23 мая, в Кирове водителей на дорогах проверят на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 23 мая в Октябрьском и Нововятском районах. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного Патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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