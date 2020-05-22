В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей
В субботу, 23 мая, в Кирове водителей на дорогах проверят на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
«Сплошные проверки» пройдут 23 мая в Октябрьском и Нововятском районах. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Также в рейды выйдут активисты из «Ночного Патруля».
ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU