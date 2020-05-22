2020-05-22T10:06:52+03:00
Общество

Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд

Религиозная организация является запрещенной в РФ
Андрей Сергеев
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В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России». Фото: kirov.sledcom.ruВ 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России». Фото: kirov.sledcom.ru
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В суд отправлено уголовное дело в отношении участников запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». По данным регионального Следкома, трое жителей области с 2017 по 2019 год организовывали религиозные выступления и богослужения в городе Кирове. Также распространяли экстремистскую литературу. Помимо этого, они собирали пожертвования для финансирования религиозной организации. В итоге им удалось набрать 120 тысяч рублей.

В текущем году на скамью подсудимых были отправлены еще семь кировчан. По данным следователей, с 17 июня 2017 по октябрь 2018 года они также устраивали служения, проводили учебные встречи, организовывали богослужения, распространяли литературу.

Напомним, что в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», запретив его деятельность на территории России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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