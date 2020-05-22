Дело кировских свидетелей Иеговы ушло в суд
В суд отправлено уголовное дело в отношении участников запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». По данным регионального Следкома, трое жителей области с 2017 по 2019 год организовывали религиозные выступления и богослужения в городе Кирове. Также распространяли экстремистскую литературу. Помимо этого, они собирали пожертвования для финансирования религиозной организации. В итоге им удалось набрать 120 тысяч рублей.
В текущем году на скамью подсудимых были отправлены еще семь кировчан. По данным следователей, с 17 июня 2017 по октябрь 2018 года они также устраивали служения, проводили учебные встречи, организовывали богослужения, распространяли литературу.
Напомним, что в 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», запретив его деятельность на территории России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU