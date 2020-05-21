Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Оборот столовых, кафе и ресторанов в Кировской области за прошедший год составил 11,7 млрд рублей или в среднем 972 млн рублей в месяц. Такие данные приводит Кировстат, который подвел итоги 2019 года.
Самые большие траты пришлись на октябрь и декабрь - 1046 и 1048 млн рублей соответственно, меньше всего в январе и феврале по 880 млн руб. На питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 9206 рублей.
В обороте общественного питания большую часть формировали следующие организации:
- 57% - малого бизнеса;
- 29% - не относящихся к субъектам малого предпринимательства;
- 14% - индивидуальные предприниматели.
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ИСТОЧНИК KP.RU