Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей

21 Май 2020 2020-05-21T17:10:34+03:00

В Кировстате рассказали, сколько потратили жители области в общепите в 2019 году

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Оборот столовых, кафе и ресторанов в Кировской области за прошедший год составил 11,7 млрд рублей или в среднем 972 млн рублей в месяц. Такие данные приводит Кировстат, который подвел итоги 2019 года.

Самые большие траты пришлись на октябрь и декабрь - 1046 и 1048 млн рублей соответственно, меньше всего в январе и феврале по 880 млн руб. На питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 9206 рублей.

В обороте общественного питания большую часть формировали следующие организации:

- 57% - малого бизнеса;

- 29% - не относящихся к субъектам малого предпринимательства;

- 14% - индивидуальные предприниматели.

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ИСТОЧНИК KP.RU