2020-05-21T17:10:34+03:00
Общество

Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей

В Кировстате рассказали, сколько потратили жители области в общепите в 2019 году
Виктор Карпов
Поделиться:
На питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 9206 рублей.На питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 9206 рублей.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Изменить размер текста:

Оборот столовых, кафе и ресторанов в Кировской области за прошедший год составил 11,7 млрд рублей или в среднем 972 млн рублей в месяц. Такие данные приводит Кировстат, который подвел итоги 2019 года.

Самые большие траты пришлись на октябрь и декабрь - 1046 и 1048 млн рублей соответственно, меньше всего в январе и феврале по 880 млн руб. На питание и напитки вне дома среднестатистический житель Кировской области потратил 9206 рублей.

В обороте общественного питания большую часть формировали следующие организации:

- 57% - малого бизнеса;

- 29% - не относящихся к субъектам малого предпринимательства;

- 14% - индивидуальные предприниматели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане покушали на 11,7 млрд рублей
Магазины и аптеки имеют право не обслуживать кировчан без маски
Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр
Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет
Хранение гигабайтов и защита от подписок: МегаФон запустил новые тарифы
Переезд в Нововятске временно закроют
Пьяный водитель-бесправник устроил ДТП на трассе в Кировской области
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки увеличилось на 70
В Кировской области временно ограничат продажу алкоголя
60 кировчан, вернувшихся из Якутии, отправили на карантин
В Кировской области детские лагеря могут открыть с 1 июля
«Я вас слезно прошу о помощи»: в Кирове 80 приютских собак практически остались без еды
В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых
Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы
В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков
Любовь дороже денег: кировчанин отдал 43 тысячи рублей за несуществующую девушку по вызову
В Кировской области на 21 мая объявили метеопредупреждение
Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет
Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе
Четырехлетнего ребенка из Якино нашли с помощью служебной собаки
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пройдут дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В Кирово-Чепецке из-под земли забил гейзер высотой в пять этажей
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
У берега Вятки нашли медицинские отходы
Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов