2020-05-21T15:07:44+03:00
Происшествия

Доигрался: кировчанин ответит перед судом за организацию азартных игр

На протяжении двух лет терминалы «трудились» на благо подозреваемого
Виктор Карпов
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Кировчанин установил в двадцати круглосуточных магазинах города многофункциональные игровые терминалы. Фото: kirov.sledcom.ruКировчанин установил в двадцати круглосуточных магазинах города многофункциональные игровые терминалы. Фото: kirov.sledcom.ru
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Кировчанина подозревают в организации незаконной деятельности. Причем в довольно больших масштабах. Мужчина создал игровую сеть в продуктовых магазинах города. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В 2018 году 35-летний кировчанин установил в двадцати круглосуточных магазинах города многофункциональные игровые терминалы. В разных районах Кирова он разместил 28 игровых систем и 9 компьютеров. На протяжении двух лет терминалы «трудились» на благо подозреваемого. В 2020 году подпольную сеть «накрыли» сотрудники экономической безопасности МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

Следователям кировчанин рассказал, что понимал незаконность организации игровой деятельности в Кировской области. Также он осознавал, что за нее предусмотрена уголовная ответственность. В содеянном мужчина раскаялся и признал свою вину.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Мужчине грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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