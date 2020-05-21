2020-05-21T12:44:33+03:00
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Кировские семьи могут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет

Прием заявлений начался с 20 мая
Карина Нагисова
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Подать заявление можно в любом из кировских МФЦ. Фото: kirovreg.ruПодать заявление можно в любом из кировских МФЦ. Фото: kirovreg.ru
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Кировчане могут подать заявления на единовременную выплату за ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Областные МФЦ с 20 мая начали прием таких обращений. Кроме того, оформить выплату можно на сайте госуслуг и в отделении Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ВЫПЛАТА

Подать заявление на единовременную выплату могут все семьи, в которых есть ребенок в возрасте от 3 до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Если таких детей в семье несколько, то деньги положены каждому из них. Важно помнить при этом, что 16-летнего возраста ребенок при этом должен достигнуть до 1 июля 2020 года.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Чтобы подать заявление на оформление выплаты, необходимы только паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и номер банковского счета, на который поступят деньги. Никаких дополнительных документов не потребуется.

СКОЛЬКО ДАДУТ?

По постановлению президента, на каждого ребенка положена выплата в размере 10 тысяч рублей. Важно помнить, что она не ежемесячная, как на детей в возрасте от трех до семи лет, а единовременная.

И КОГДА Я ПОЛУЧУ ДЕНЬГИ?

Выплату будут производить с 1 июня 2020 года. Оформить ее можно до 1 октября 2020 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Сейчас все кировские МФЦ работают в докарантинном режиме, начиная с 14 мая 2020 года. Однако это не означает, что следует игнорировать меры личной безопасности и введенный в регионе масочный режим. Кировчан просят при посещении многофункциональных центров использовать маски, перчатки и антисептики. Про соблюдение социальной дистанции тоже не следует забывать. Если же у вас есть признаки респираторного заболевания, лучше отложите посещение.

КАК ПОПАСТЬ

Для обращения в кировские многофункциональные центры необходимо предварительно записаться на прием. Сделать это можно на интернет-портале МФЦ либо позвонив в колл-центр по номеру: 8 800 707 43 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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