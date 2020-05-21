Переезд в Нововятске временно закроют

21 Май 2020 2020-05-21T12:04:38+03:00

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Жители Нововятска могут столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить. Правда, в ночное время. Как рассказали в пресс-службе ГЖД на 970 км перегона Поздино - Полой будут проходить путевые работы.

Переезд закроют с 23.00 21 мая до 6.00 22 мая. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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