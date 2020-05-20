Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов

20 Май 2020 2020-05-20T11:33:41+03:00

Виленин Кремов основал хор мальчиков и юношей «Орлята», прославивший нас на всю страну. Фото: kirovreg.ru

Именно он основал детский хор мальчиков и юношей, прославивший наш регион на всю страну

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 мая, скончался Виленин Евсеевич Кремов, один из почетных граждан города Кирова. Сообщение появилось в паблике хоровой группы мальчиков и юношей «Орлята». Виленин Евсеевич был бессменным художественным руководителем этого коллектива, основанного в 1967 году и известного не только в нашем регионе, но и по всей России.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Виленина Евсеевича.

СПРАВКА КП

Виленин Евсеевич Кремов родился 4 марта 1932 года. Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник народного просвещения», почетным знаком «За заслуги перед городом». С 1996 года работал педагогом допобразования Детско-юношеского центра Октябрьского района города Кирова. Основатель и бессменный художественный руководитель хора мальчиков и юношей «Орлята».

ИСТОЧНИК KP.RU