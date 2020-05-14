Ослабление ограничений в Кирове: когда детсады заработают в обычном режиме и как попасть в дежурную группу?

14 Май 2020 2020-05-14T16:31:02+03:00

Родителям, продолжающим и начинающим работать, ответили на эти и другие вопросы

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Ограничительные меры понемногу снимаются, и очень многих кировчан интересуют вопросы, что делать с детьми, когда работа детских садов станет привычной, и тому подобные. На них горожанам ответил городской департамент образования.

Кратко и по фактам:

- детские сады с 12 мая 2020 года продолжают работать в режиме дежурных групп со строгим соблюдением правил санэпидбезопасности. Как только все ограничения снимут на официальном уровне, все дошкольные образовательные учреждения заработают как обычно;

- с 18 мая дежурные группы начнут принимать детей всех желающих родителей. Чтобы зачислить туда ребенка, нужно позвонить заведующей «своего» детского сада и записаться на питание. В случае, если малыш был на больничном на момент введения режима самоизоляции, потребуется медицинская справка. Справка с места работы не нужна;

- после снятия ограничений принимать ребят в детсады будут педагоги и медики, работающие в этих учреждениях. Если ребенок в этот период болел, потребуется справка от врача;

- детские сады летом, как всегда, закроются. Сейчас вопрос об изменении этого правила не рассматривают;

- информацию по выдаче путевок в дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 год разместят на Едином информационно-образовательном портале города Кирова после 15 мая.

На данный момент в городских садиках работают 546 дежурных групп, которые посещают 6454 малыша - 21% от всех проживающих в Кирове дошколят.

По всем вопросам родители могут позвонить специалистам отдела дошкольного образования по телефонам: 38-67-95, 35-44-65, 38-58-83, 35-83-06.

ИСТОЧНИК KP.RU