2020-05-14T16:31:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: когда детсады заработают в обычном режиме и как попасть в дежурную группу?

Родителям, продолжающим и начинающим работать, ответили на эти и другие вопросы
Карина Нагисова
Поделиться:
Сейчас детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.Сейчас детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ограничительные меры понемногу снимаются, и очень многих кировчан интересуют вопросы, что делать с детьми, когда работа детских садов станет привычной, и тому подобные. На них горожанам ответил городской департамент образования.

Кратко и по фактам:

- детские сады с 12 мая 2020 года продолжают работать в режиме дежурных групп со строгим соблюдением правил санэпидбезопасности. Как только все ограничения снимут на официальном уровне, все дошкольные образовательные учреждения заработают как обычно;

- с 18 мая дежурные группы начнут принимать детей всех желающих родителей. Чтобы зачислить туда ребенка, нужно позвонить заведующей «своего» детского сада и записаться на питание. В случае, если малыш был на больничном на момент введения режима самоизоляции, потребуется медицинская справка. Справка с места работы не нужна;

- после снятия ограничений принимать ребят в детсады будут педагоги и медики, работающие в этих учреждениях. Если ребенок в этот период болел, потребуется справка от врача;

- детские сады летом, как всегда, закроются. Сейчас вопрос об изменении этого правила не рассматривают;

- информацию по выдаче путевок в дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 год разместят на Едином информационно-образовательном портале города Кирова после 15 мая.

На данный момент в городских садиках работают 546 дежурных групп, которые посещают 6454 малыша - 21% от всех проживающих в Кирове дошколят.

По всем вопросам родители могут позвонить специалистам отдела дошкольного образования по телефонам: 38-67-95, 35-44-65, 38-58-83, 35-83-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Мой любимый огород»
Кировский перевозчик отменил рейсы из Кирова в Богородское
Ослабление ограничений в Кирове: когда детсады заработают в обычном режиме и как попасть в дежурную группу?
В Кирове появятся новые общественные пространства
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Кировчанин отобрал у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей
На трассе «Вятка» иномарка сбила лося
Коронавирус в Кирове: количество выздоровевших пациентов почти достигло 500
В Кировской области медработникам не выплачивалась денежная компенсация
В Кировской области 10-летнего мальчика заставили воровать
Крупнейшая авиакомпания возобновляет полеты из Кирова
Как изменится порядок поступления в вузы из-за коронавируса
Для кировских девятиклассников отменили экзамены
ЕГЭ будет обязательным не для всех школьников в текущем году