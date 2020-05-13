Коронавирус в Кирове: более 400 человек победили болезнь
В Кировской области продолжают выявлять случаи болезни - на сегодняшнее утро, 13 мая, в регионе зафиксировали еще 13 заразившихся. Однако количество выздоровевших намного превышает число заболевших. Накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 64 пациента.
Таким образом, по информации на 13 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 923 случая заражения коронавирусом;
- 403 пациента выздоровели;
- 5 человек умерли;
- 4907 кировчан, из них 545 детей, находятся на домашнем карантине;
- 11403 жителя области снято с карантина за весь период;
- более 1200 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки.
Выздоровевшие - жители Кирова, Яранского, Пижанского, Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Кильмезского, Зуевского и Слободского районов.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Сейчас все пациенты находятся под медицинским наблюдением, им оказывают лечение в полном объеме. Состояние заболевших оценивают как преимущественно удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU