Коронавирус в Кирове: более 400 человек победили болезнь

13 Май 2020 2020-05-13T12:18:52+03:00

Все больше кировчан выздоравливают и покидают инфекционные больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кировской области продолжают выявлять случаи болезни - на сегодняшнее утро, 13 мая, в регионе зафиксировали еще 13 заразившихся. Однако количество выздоровевших намного превышает число заболевших. Накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 64 пациента.

Таким образом, по информации на 13 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 923 случая заражения коронавирусом;

- 403 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4907 кировчан, из них 545 детей, находятся на домашнем карантине;

- 11403 жителя области снято с карантина за весь период;

- более 1200 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки.

Выздоровевшие - жители Кирова, Яранского, Пижанского, Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Кильмезского, Зуевского и Слободского районов.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Сейчас все пациенты находятся под медицинским наблюдением, им оказывают лечение в полном объеме. Состояние заболевших оценивают как преимущественно удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU