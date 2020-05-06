2020-05-06T12:06:45+03:00
Общество

Кировский музей Циолковского запустит онлайн-проект к 75-летию Победы

Виктор Карпов
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Главной темой программы станет трудовой подвиг кировчан. Фото: dkc43.ruГлавной темой программы станет трудовой подвиг кировчан. Фото: dkc43.ru
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Сотрудники музея авиации и космонавтики имени К.Э. Циолковского подготовили множество мероприятий и проектов, которые пройдут в онлайн-режиме.

Специалисты рассказали, что главной темой программы станет трудовой подвиг кировчан в годы Великой отечественной войны. Начиная с 7 мая с 10.00 можно послушать видеорассказы о работе заводов области. В годы войны на предприятиях города было организовано производство деталей для самолетов ЯК-1, ЯК-3, Пе-2, Ил-4, Ил-2.

С 1 по 9 мая идет видеомарафон с чтением стихов кировских поэтов нашей области во время Великой Отечественной войны. Присоединиться к проекту может каждый желающий. Для этого нужно записать видео и прислать в официальную группу музея в социальной сети.

9 мая в 15.00 пройдет видеоэкскурсия по новой фотовыстовке с показом уникальных экспонатов музея.

Присоединиться к онлайн-проектам может каждый желающий в официальной группе музея в социальной сети.

Программа мероприятий. Фото: dkc43.ru

Программа мероприятий. Фото: dkc43.ru

Напомним, что звание «Город трудовой славы» Кирову было присвоено в 2012 году. Эта награда стала признанием того, что в годы Великой Отечественной войны кировчане совершили настоящий трудовой подвиг. С 1941 года Киров снабжал фронт оружием и боеприпасами. В город было эвакуировано более ста заводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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