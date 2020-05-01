Музей Железной дороги будет разделять пассажиров в масках и без

1 Май 2020 2020-05-01T14:50:42+03:00

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Музей Железной дороги начал отделять пассажиров без медицинских масок от остальных. В отреставрированном вагоне смогут проехать только кировчане в средствах индивидуальной защиты. Такая информация появилась в группе музея.

Как сообщают авторы поста, они уже не раз просили своих пассажиров проявлять сознательность и не появляться в общественных местах без СИЗ. Отдельной группе катающихся, судя по всему, это надоело, и они обратились к руководству МЖД с просьбой. Им пошли навстречу, и с 1 мая текущего года в отреставрированном вагоне Каринской УЖД смогут проехать только пассажиры в медицинских масках.

- Остальные вагоны мы предлагаем занять тем, кому предписание врачей безразлично, - пишут администраторы группы. - Учитывая пандемию коронавируса, мы предлагаем сделать выбор каждому и пройти в нужный вагон согласно своим убеждениям.

Также руководство музея уточнило: никого не выгонят, если кто-то придет без маски, и провезут всех, но в разных вагонах одного класса.

Кроме того, по сообщению в посте, после рейсов сотрудники проводят в поезде профилактическую дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU