2020-04-28T15:30:28+03:00
Общество

В Кировской области на железной дороге погибли три человека

Всего пострадали восемь человек
Виктор Карпов
Поделиться:
На железной дороге уменьшилось количество пострадавшихНа железной дороге уменьшилось количество пострадавшихФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

По сравнению с 2019 годом на железной дороге уменьшилось количество пострадавших на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

За четыре месяца 2020 года на железной дороге в Кировской области пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Среди травмированных - один ребенок. Основными причинами происшествий стали: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение между вагоном и платформой.

В 2019 за аналогичный период пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак
Наши земляки продолжают возвращаться в Киров
В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу
В Кировской области пожарные спасли из огня двух мужчин
Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению «Ростелекома» по безопасности для единой биометрической системы
Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки
В Кировской области от укусов клещей пострадали 150 человек
В Кировской области на железной дороге погибли три человека
Кировчане могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе
Они спасают наши жизни
В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей
Где кировчанам купить полезные орехи и сухофрукты по доступным ценам?
В Кирове пьяный водитель мотороллера «Вятка» устроил ДТП
Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города