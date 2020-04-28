В Кировской области на железной дороге погибли три человека

28 Апр 2020 2020-04-28T15:30:28+03:00

Всего пострадали восемь человек

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По сравнению с 2019 годом на железной дороге уменьшилось количество пострадавших на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

За четыре месяца 2020 года на железной дороге в Кировской области пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Среди травмированных - один ребенок. Основными причинами происшествий стали: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение между вагоном и платформой.

В 2019 за аналогичный период пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU