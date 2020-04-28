В Кировской области на железной дороге погибли три человека
Всего пострадали восемь человек
На железной дороге уменьшилось количество пострадавшихФото: Александр ГЛУЗ
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По сравнению с 2019 годом на железной дороге уменьшилось количество пострадавших на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
За четыре месяца 2020 года на железной дороге в Кировской области пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Среди травмированных - один ребенок. Основными причинами происшествий стали: хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение между вагоном и платформой.
В 2019 за аналогичный период пострадали 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU