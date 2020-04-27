В деле Владимира Быкова появились новые преступные эпизоды

27 Апр 2020 2020-04-27T15:52:07+03:00

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Расследование по делу экс-главы Кирова Владимира Быкова продолжается. Одним взятками дело не ограничилось, и уже во второй раз в его истории всплыли еще несколько эпизодов.

Так, в 2007-2015 годах он сговорился с главой ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения», небезызвестным Леонидом Яфаркиным. Совместно они приобрели право на один из земельных участков в Кирове, обрушив цену на него с 51 миллиона рублей до всего лишь 1,8 миллиона.

Далее Быков выбил для все того же ООО «КЗОРС» разрешение на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. В 2015 году обеспечил между горадминистрацией и «КЗОРС» договор купли-продажи земельного участка по цене более 338 тысяч рублей. А позже вместе с Яфаркиным его «реализовали по частям» за более чем 126 миллионов рублей. На секунду, стоимость его оценили в 165 миллионов.

Имел Быков причастность и к «Электронному проездному». Как установили сотрудники УФСБ, в 2010-2018 годах экс-мэр Кирова с помощью служебного положения через заключение договоров на покупку товаров, производство работ и оказание услуг по завышенной стоимости «освоил» из бюджета города и ООО «Электронный проездной» не менее 34 миллионов рублей.

По вскрывшимся эпизодам на Быкова также завели уголовные дела. Теперь к его «послужному списку» прибавились статьи «организация растраты денежных средств» и «мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU