В Кировской области в двух пожарах погибли два человека
В Кировской области пожар унес жизни двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
В пятницу, 24 апреля, на улице Заводской в деревне Шмелово Свечинского района загорелся жилой дом. По предварительным данным причиной пожара могла стать керосиновая лампа. На месте спасатели обнаружили тело 50-летнего хозяина квартиры.
Еще один пожар произошел около 6.00 в деревне Бакули Слободского района. Огонь вспыхнул в доме 82-летней пенсионерки. В результате происшествия женщина погибла. Предполагаемая причина пожара - неисправность дымоходной трубы. Огонь уничтожил частный дом, баню и гараж.
По фактам пожаров проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU