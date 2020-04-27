В Кировской области в двух пожарах погибли два человека

27 Апр 2020 2020-04-27T11:43:45+03:00

Трагедии произошли в Свечинском и Слободском районе

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В Кировской области пожар унес жизни двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В пятницу, 24 апреля, на улице Заводской в деревне Шмелово Свечинского района загорелся жилой дом. По предварительным данным причиной пожара могла стать керосиновая лампа. На месте спасатели обнаружили тело 50-летнего хозяина квартиры.

Еще один пожар произошел около 6.00 в деревне Бакули Слободского района. Огонь вспыхнул в доме 82-летней пенсионерки. В результате происшествия женщина погибла. Предполагаемая причина пожара - неисправность дымоходной трубы. Огонь уничтожил частный дом, баню и гараж.

По фактам пожаров проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU