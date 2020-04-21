2020-04-21T12:27:38+03:00
Происшествия

Уржумец вломился в чужой дом, чтобы поспать

Будили его сотрудники полиции, вызванные хозяйкой жилья
Анастасия Трефилова
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Мужчина не удержался от искушения прикорнуть на чужом диване. Фото: СУ СКР по Кировской областиМужчина не удержался от искушения прикорнуть на чужом диване. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Пьяный уржумец вломился в дом односельчанки, потому что очень хотел спать. Теперь на него завели уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

23 ноября минувшего года 56-летний житель деревни Русское Тимкино, что в Уржумском районе, принял на грудь слишком много горячительного и устал. Как раз в тот момент он проходил мимо дома, где в одной из квартир жила его односельчанка. Непонятно, почему, но мужчина решил, что его запросто пустят на постой, и принялся стучать в дверь, требуя предоставить ему ночлег. Женщина, естественно, ответила отказом.

Пьяный уржумец не растерялся и принялся брать дом штурмом. Разбив стекло веранды, влез внутрь и добрался до квартиры. На требование покинуть жилище ответил отказом, упал на диван и уснул. Хозяйка квартиры вызвала полицию, и мужчине пришлось резко проснуться, когда его начали вытаскивать на улицу.

Протрезвев, уржумец раскаялся в совершенном и даже загладил причиненный ущерб. Однако это его все равно не спасло. На мужчину завели уголовное дело за «незаконное проникновение в жилище». Теперь ему грозит от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до ареста на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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