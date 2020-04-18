Пассажиры автобуса «Киров-Уржум» могут быть заражены коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T16:26:13+03:00

Автобус отправлялся из города Кирова в Уржум Фото: Евгения ГУСЕВА

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Полиция Нолинска разыскивает пассажиров автобуса «Киров-Уржум», ехавших с больным коронавирусом. Транспорт отправлялся из города Кирова 14 апреля в 17.00. На тот момент, по данным регионального Ропотребнадзора, в салоне автобуса находился инфицированный пассажир.

Всех, кто вышел из этого автобуса в районе Нолинска, просят незамедлительно обратиться в КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ».

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 новых случаев заражения

ИСТОЧНИК KP.RU