«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар

17 Апр 2020 2020-04-17T09:52:07+03:00

Сарай с кормом и лекарства сгорели, теперь волонтеры просят о помощи

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Кировские волонтеры собирают средства на помощь своим четвероногим подопечным. На одной из собачьих передержек случился пожар, половина имущества сгорела в огне. Пост об этом появился в группе организации защиты животных «Дари Добро».

Пожарные прибыли вовремя, и поэтому пожар был оперативно потушен. К счастью, ни одна собака не пострадала в огне, однако пришла другая беда. Сарай, в котором хранились запасы крупы и сухого корма, полностью сгорел и животные остались совсем без еды. Лекарства тоже сгинули в пожаре.

- Нам очень необходима ваша помощь. Запасов нет, еды им хватит только на завтрашний день! С этой бедой без вас нам не справиться, - пишут волонтеры в своей группе.

Уже очень многие откликнулись в комментариях под постом на призыв. Все неравнодушные кировчане могут помочь четвероногим друзьям. Все реквизиты для перевода есть в группе организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU